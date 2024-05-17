МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин назвал базой по Украине проект Стамбульских договоренностей

Владимир Путин заявил о готовности Москвы к обсуждению украинского кризиса, но на основе реалий, а не чьих-то «хотелок».
Ян Брацкий 2024-05-17 13:28:58
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин назвал итоги Стамбульских договоренностей базой для мирных переговоров по Украине. Об этом глава государства заявил в ходе пресс-конференции в Харбине.

«У нас есть база для переговорного процесса. То, о чем мы договорились в Стамбуле, и то, под чем фактически была поставлена подпись главы украинской делегации. У нас документ лежит, подпись стоит», - заявил Путин.

Рассуждая о перспективах так называемой мирной конференции по Украине в Швейцарии, Путин заявил, что формула мира «основанная на хотелках», а не на реальной ситуации, невозможна.

Украинский кризис стал предметом подробного обсуждения на встрече президента Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом ранее сообщил помощник президента Юрий Ушаков.

Накануне глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров, также сопровождающий Путина в этой поездке, назвал китайские инициативы по Украине наиболее реалистичными. Министр предложил начать обсуждение с выяснения первопричин конфликта.

#Путин #Украина #переговоры #стамбул
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
2
Духовное оружие
3
Станкостроение. Фильм 2
4
Ремзаводы
5
Станкостроение. Фильм 1
6
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
7
Военные микротурбины
8
Новый русский Суперджет
9
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
10
КРЭТ. Часть 2
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 