Путин назвал базой по Украине проект Стамбульских договоренностей

Президент России Владимир Путин назвал итоги Стамбульских договоренностей базой для мирных переговоров по Украине. Об этом глава государства заявил в ходе пресс-конференции в Харбине.

«У нас есть база для переговорного процесса. То, о чем мы договорились в Стамбуле, и то, под чем фактически была поставлена подпись главы украинской делегации. У нас документ лежит, подпись стоит», - заявил Путин.

Рассуждая о перспективах так называемой мирной конференции по Украине в Швейцарии, Путин заявил, что формула мира «основанная на хотелках», а не на реальной ситуации, невозможна.

Украинский кризис стал предметом подробного обсуждения на встрече президента Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом ранее сообщил помощник президента Юрий Ушаков.

Накануне глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров, также сопровождающий Путина в этой поездке, назвал китайские инициативы по Украине наиболее реалистичными. Министр предложил начать обсуждение с выяснения первопричин конфликта.