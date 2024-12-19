МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин: Украина сама отказалась от переговоров с Россией

По его словам, договоренности были уже достигнуты в Стамбуле в 2022 году, но потом на Украину приехал Борис Джонсон, который объявил о желании воевать до последнего украинца.
Ирина Егорова 2024-12-19 13:55:12
© Фото: БелТА РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Владимир Путин в очередной раз заявил, что Россия всегда открыта к диалогу и переговорам с Украиной. Противная сторона, в прямом и переносном смысле, отказалась от них, добавил российский лидер.

«Мы же, по сути, достигли договоренностей в Стамбуле в конце 2022 года. Повторяю в сотый раз, украинская сторона парафировала этот документ, значит, в целом, была с ним согласна, потом почему-то отказалась», - сказал президент РФ

Далее он напомнил, что из-за приезда в Киев Бориса Джонсона в 2022 году, который убедил Киев продолжать воевать до последнего украинца, Украина отказалась от Стамбульских договоренностей.

«Но украинцы заканчиваются...», - добавил Путин.

Многие страны выразили готовность стать площадкой для диалога по украинскому вопросу, в том числе Катар. По словам Пескова, в Кремле признательны всем странам, которые готовы помочь с переговорами.

#Россия #в стране и мире #Украина #Владимир Путин #переговоры
Военная приемка
1
МиГ. 85 лет в строю
2
Военная приемка в Китае
3
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
4
Связь в зоне СВО. Продолжение
5
РХБЗ в зоне СВО
6
Казанское. Высшее. Танковое
7
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
8
Оружие Южной Африки
9
Центральный ядерный полигон. Продолжение
10
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 