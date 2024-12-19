Путин: Украина сама отказалась от переговоров с Россией

Владимир Путин в очередной раз заявил, что Россия всегда открыта к диалогу и переговорам с Украиной. Противная сторона, в прямом и переносном смысле, отказалась от них, добавил российский лидер.

«Мы же, по сути, достигли договоренностей в Стамбуле в конце 2022 года. Повторяю в сотый раз, украинская сторона парафировала этот документ, значит, в целом, была с ним согласна, потом почему-то отказалась», - сказал президент РФ

Далее он напомнил, что из-за приезда в Киев Бориса Джонсона в 2022 году, который убедил Киев продолжать воевать до последнего украинца, Украина отказалась от Стамбульских договоренностей.

«Но украинцы заканчиваются...», - добавил Путин.

Многие страны выразили готовность стать площадкой для диалога по украинскому вопросу, в том числе Катар. По словам Пескова, в Кремле признательны всем странам, которые готовы помочь с переговорами.