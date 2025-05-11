Путин и Эрдоган провели телефонный разговор

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, стороны обсудили вопросы региональной, глобальной и двусторонней повестки. Об этом сообщила администрация президента Турции.

«Президент Эрдоган заявил, что приветствует заявление Путина о необходимости продолжить мирные переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле с того места, где они остановились», - цитирует 360.ru сообщение турецкой администрации.

В ходе беседы турецкий лидер заявил Владимиру Путину о готовности Турции принять переговоры между Россией и Украиной. Он также отметил, что открылось «окно возможностей» для урегулирования украинского конфликта.

Ранее президент РФ предложил Украине начать 15 мая прямые переговоры в Стамбуле. Он напомнил киевским властям о Стамбульских договоренностях, на которых ранее были прерваны переговоры Москвы и Киева.