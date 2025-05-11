Песков подтвердил завершение перемирия в дни 80-летия Победы

Временное перемирие, объявленное президентом России Владимиром Путиным в дни празднования 80-летия Победы, завершено. Это подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Конечно», – сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
Режим прекращения огня действовал с 0.00 часов 8 мая по 0.00 часов 11 мая.
Ранее Путин в ход своей пресс-конференции отметил, что киевские власти проигнорировали предложение о перемирии и продолжали атаковать российские регионы в эти сроки.
Ночью 11 мая Путин собрал журналистов, в том числе, иностранных, для того, чтобы предложить Украине прямые переговоры без предварительных условий. Они могут пройти в Стамбуле уже 15 мая.
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