Временное перемирие, объявленное президентом России Владимиром Путиным в дни празднования 80-летия Победы, завершено. Это подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Конечно», – сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Режим прекращения огня действовал с 0.00 часов 8 мая по 0.00 часов 11 мая.

Ранее Путин в ход своей пресс-конференции отметил, что киевские власти проигнорировали предложение о перемирии и продолжали атаковать российские регионы в эти сроки.

Ночью 11 мая Путин собрал журналистов, в том числе, иностранных, для того, чтобы предложить Украине прямые переговоры без предварительных условий. Они могут пройти в Стамбуле уже 15 мая.