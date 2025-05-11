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ВС РФ с окончанием режима прекращения огня продолжили СВО

На протяжении всего времени действия режима прекращения огня российские группировки войск строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях.
2025-05-11 12:04:27
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Вооруженные силы России с окончанием действия режима прекращения огня продолжили проведение спецоперации. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

В оборонном ведомстве отметили, что все российские группировки войск в зоне СВО строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях.

Отмечается, что ВСУ продолжали ведение боевых действий против российских войск. Так, по данным Минобороны России, украинские войска 14 043 раза нарушили режим прекращения огня.

Ранее о завершении временного перемирия, которое предложил верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он действовал с нуля часов 8 мая до нуля часов 11 мая.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов

#Минобороны России #ВС РФ #ВСУ #режим прекращения огня #СВО
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