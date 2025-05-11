ВС РФ с окончанием режима прекращения огня продолжили СВО

Вооруженные силы России с окончанием действия режима прекращения огня продолжили проведение спецоперации. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

В оборонном ведомстве отметили, что все российские группировки войск в зоне СВО строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях.

Отмечается, что ВСУ продолжали ведение боевых действий против российских войск. Так, по данным Минобороны России, украинские войска 14 043 раза нарушили режим прекращения огня.

Ранее о завершении временного перемирия, которое предложил верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он действовал с нуля часов 8 мая до нуля часов 11 мая.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов