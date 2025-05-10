Индия нанесла удары по трем авиабазам в Пакистане. Об этом сообщил начальник Межведомственной службы по связям с общественностью Вооруженных сил Пакистана Ахмед Шариф Чоудри во время своей пресс-конференции.

Под обстрел попали базы Нур-Хан, Мюрид и Рафики. В Пакистане уточнили, что все они уцелели.

«Ждите нашего ответа», – пригрозил Чоудри в эфире телеканала Geo TV.

Ранее сообщалось о том, что в индийском городе Амритсар раздались взрывы.

Эскалация индо-пакистанского конфликта обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в регионе Джамму и Кашмир (Индия) 22 апреля. Из-за теракта погибли не менее 25 индийцев и один гражданин Непала.

Индия заявила, что располагает доказательствами о причастности к инциденту пакистанской межведомственной разведки, а премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг эти обвинения о связи властей с терактом в Кашмире.