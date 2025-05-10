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Reuters: в индийском городе Амритсар раздались взрывы

Военные Индии сбивают беспилотники, при этом сообщается о прогремевших взрывах.
Марина Крижановская 2025-05-10 01:16:55
© Фото: Javed Dar XinHua Globallookpress

На территории Индии прозвучали взрывы. Сообщается, что это произошло в штате Пенджаб, в городе Амритсар, а также в Кашмире. По информации агентства Reuters, там прогремели как минимум четыре взрыва.

В то же время сообщается, что военнослужащие ВС Индии отражают атаки беспилотных аппаратов.

«Взрывы прогремели в индийском Кашмире и священном городе сикхов Амритсаре в соседнем штате Пенджаб поздно вечером в пятницу, а индийские военные заявили, что сбивают беспилотники в ходе самых ожесточенных боевых действий с Пакистаном за последние три десятилетия», - сообщило СМИ со ссылкой на очевидцев.

Эскалация индо-пакистанского конфликта обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в регионе Джамму и Кашмир (Индия) 22 апреля. Из-за теракта погибли не менее 25 индийцев и один гражданин Непала.

Индия заявила, что располагает доказательствами о причастности к инциденту пакистанской межведомственной разведки, а премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг эти обвинения о связи властей с терактом в Кашмире.

#в стране и мире #Индия #Пакистан #конфликт #взрывы
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