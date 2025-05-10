США, Европа и киевский режим разработали план прекращения украинского конфликта, который содержит 22 пункта. Якобы вскоре его российскому лидеру Владимиру Путину представит специальный посланник американского президента Стив Уиткофф. Об этом со ссылкой на западного чиновника сообщает NBC News.

По данным журналистов, одно из предложение предусматривает 30-дневное прекращение огня. Также «перечень условий» якобы соответствует требованию Москвы о том, что Вашингтон не будет поддерживать вступление Украины в Североатлантический альянс.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Киев не готов к незамедлительным переговорам. При этом Владимир Путин делает все возможное, чтобы добиться урегулирования конфликта дипломатическим средствами.

До этого официальный представитель Кремля отмечал, что сигнал о готовности к прямым переговорам должен исходить из Киева. Однако пока Москва не видит никаких действий.