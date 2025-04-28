Кремль ждет от Украины сигнала о готовности возобновить диалог

Сигнал о готовности к прямым переговорам должен исходить из Киева, но пока Москва не видит никаких действий. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«По крайней мере, Киев должен предпринять какие-то действия в этой связи. У них же действует юридический запрет на это. Но пока мы не видим никаких действий», - сказал Песков в интервью ТАСС.

Представитель Кремля не первый раз напоминает киевскому режиму о необходимости устранить юридические препятствия для прямого диалога с Москвой.

Напомним, ранее Владимир Путин неоднократно заявлял о своей готовности к прямым переговорам о мирном урегулировании украинского конфликта.

В том числе об этом шла речь на встрече российского лидера со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом на минувшей неделе.

Разговор в Кремле был запланирован после переговоров Уиткоффа с украинскими властями, на которых он довел пункты плана главы Белого дома Дональда Трампа по урегулированию конфликта.