МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Кремль ждет от Украины сигнала о готовности возобновить диалог

Для начала российско-украинских переговоров Киев должен устранить юридические препятствия, напомнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ян Брацкий 2025-04-28 10:54:04
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Сигнал о готовности к прямым переговорам должен исходить из Киева, но пока Москва не видит никаких действий. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«По крайней мере, Киев должен предпринять какие-то действия в этой связи. У них же действует юридический запрет на это. Но пока мы не видим никаких действий», - сказал Песков в интервью ТАСС.

Представитель Кремля не первый раз напоминает киевскому режиму о необходимости устранить юридические препятствия для прямого диалога с Москвой.  

Напомним, ранее Владимир Путин неоднократно заявлял о своей готовности к прямым переговорам о мирном урегулировании украинского конфликта.

В том числе об этом шла речь на встрече российского лидера со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом на минувшей неделе.

Разговор в Кремле был запланирован после переговоров Уиткоффа с украинскими властями, на которых он довел пункты плана главы Белого дома Дональда Трампа по урегулированию конфликта.

#Украина #Киев #Кремль #Песков #переговоры
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Вьетнам. Оружие Победы
2
Северный десант
3
Высшая школа ПВО
4
Фрегаты 11356. Россия/Индия
5
ТВВИКУ. Высшая школа инженерных войск
6
Броневики СВО. Часть 1
7
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
8
Ми-8. Полет в Магадан
9
Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века
10
СВО. Батальон штурма и разграждения
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 