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Песков: Киев пытается избежать мирных переговоров

Российские власти хотят добиться мира дипломатическим путем.
Константин Денисов 2025-05-10 05:02:45
© Фото: Roman Naumov URA.RU Globallookpress

Украина пытается избежать мирных переговоров по урегулированию конфликта. Об этом в интервью телеканалу ABC заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, российский лидер Владимир Путин делает все для того, чтобы добиться мира исключительно дипломатическим путем, однако украинские власти уклоняются от такого сценария.

«Однако не имея под рукой мирных и дипломатических средств, мы вынуждены продолжать военную операцию», – сказал Песков.

Ранее помощник главы государства Юрий Ушаков подчеркнул, что объявленное Путиным перемирие по случаю 80-летия Победы может оказать значительное влияние на дальнейший ход переговоров.

По его словам, Москва и Вашингтон общаются между собой раз в один-два дня по ситуации на Украине.

#Путин #Украина #сша #Песков
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