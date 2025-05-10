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Президент Буркина-Фасо: весь мир содрогается от «Орешника»

Ибрагим Траоре отметил, что российские специалисты достигли выдающихся результатов.
Сергей Лебедев 2025-05-10 14:58:59
© Фото: Илья Питалев, РИА Новости

Весь мир содрогается от новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник». Такое заявление сделал президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре во время лекции в Российском химико-технологическом университете имени Д. И. Менделеева.

«Посмотрите, какие ракеты производятся в России. Одна из последних разработок - это "Орешник", от которого содрогается весь мир», - сказал политик.

Напомним, в ноябре минувшего года президент РФ Владимир Путин выступил с обращением, в котором сообщил об испытании «Орешника» в боевых условиях. Российские военнослужащие поразили в Днепропетровске крупный промышленный комплекс, производивший ракетную технику.

Глава государства отметил, что ни у одного государства нет средств противодействия новым ракетным системам. По его словам, «Орешник» атакуют цель со скоростью около 10 махов.

Уникальной особенностью вооружения являются также передовые технологии и материалы, выдерживающие экстремальные температуры.

#в стране и мире #технологии #ракета #буркина-фасо #орешник #Ибрагим Траоре
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