Президент России Владимир Путин заявил, что новейшая гиперзвуковая система «Орешник» привлекла внимание всего мира. По его словам, уникальность российского вооружения заключается в передовых технологиях и материалах, выдерживающих экстремальные температуры.

«Весь мир говорит про "Орешник", а материалы-то какие? Температура на этих боевых головках соответствует температуре Солнца, температуре на поверхности Солнца. Мы же понимаем, да?» - отметил глава государства.

Он также напомнил, что еще с 1980-х годов в России разрабатывались гиперзвуковые системы, однако их создание сдерживалось отсутствием необходимых материалов. По словам Путина, сегодня российские технологии достигли уровня, позволяющего реализовать проекты, которые раньше казались невозможными.

Ракетный комплекс «Орешник» представляет собой баллистическую ракету средней дальности с гиперзвуковыми боевыми блоками. Скорость ракеты достигает 10 Махов, что позволяет ей преодолевать современные системы противовоздушной и противоракетной обороны. Максимальная дальность полета составляет до 5 500 километров.

Применение «Орешника» демонстрирует достижения России в разработке передовых вооружений, способных обеспечить стратегическое преимущество и надежную защиту национальных интересов.