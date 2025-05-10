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Появились кадры из полыхавшего в лесном пожаре села в Забайкалье

Площадь возгорания составляет около 163 тысячи гектаров.
Глеб Владовский 2025-05-10 12:30:27
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Вспыхнувший в Забайкалье пожар практически полностью уничтожил лес. Кадры с места происшествия оказались в распоряжении корреспондента «Звезды».

На видеозаписи можно увидеть, что в результате вспыхнувшего возгорания сгорели как минимум два жилых дома. Кроме того, хорошо видно, что за небольшим рядом деревьев остается стена из дыма.

По данным Минприроды Забайкальского края, всего зафиксирован 21 очаг возгорания на площади около 163 тысячи гектаров.

Ранее сообщалось, что аэропорту Читы из-за пожара временно ограничили прием и выпуск рейсов.

Напомним, причиной пожара стало попадание из шлифовального станка на сухую траву. Затем сильный ветер перебросил огонь дальше на лес.

#забайкальский край #Возгорание #наш эксклюзив #Чита #лесной пожар
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