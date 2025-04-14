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Сотни пожаров по вине человека: как Дальний Восток и Сибирь борются с огнем

На данный момент режим ЧС из-за пожаров действует в трех регионах страны, тысячи гектаров оказались уничтоженными огнем.
Даниил Ботвинский 2025-04-14 19:51:04
© Фото: Минприроды Забайкалья © Видео: ТРК «Звезда»

Если сегодня утром в Чите было голубое и чистое небо, то вечером его заволокло смогом из-за пожара на трассе Чита-Романовка площадью в 300 гектаров. В самом городе с каждым часом становится дышать все сложнее и сложнее, приходится надевать маску.

Причиной пожара, от которого задыхается вся Чита, стал человеческий фактор - неосторожное обращение с огнем, подтвердили в Минприроды региона. К тушению привлекли три десятка спасателей. И пока они пытаются остановить огонь, жители Читы стараются хоть как-то минимизировать вред здоровью.

«Дышится...никак не дышится, ужасно, конечно, все. Закрываем окна, не дышим кислородом теперь совсем», - рассказала местная жительница.

Ситуацию осложняет теплая и безветренная погода. От едкого дыма страдают и в частных домах, и в многоэтажках.

«Ну дай Бог, я живу рядом с лесом,  чтобы не сгореть. Слева речка, справа дорога, но прилетит-не прилетит, не знаю... Пока молюсь, чтобы не долетело», - поделился очевидец.

Уже неделю в Забайкалье действует региональный режим ЧС. С начала пожароопасного сезона зафиксировали две сотни ландшафтных пожаров. Больше половины случились по вине человека. Так, минувшей ночью местный житель намеренно поджег поле между двумя селами. Свои действия объяснил страхом за жизнь - якобы пытался спастись от стаи волков.

От природных пожаров страдает не только Дальний Восток, но и Сибирь. В Кузбассе за сутки зафиксировали 120 возгораний сухой растительности. Огонь подобрался к федеральной трассе.

В Туве степной пожар подбирается к населенному пункту Балгазын. Отстоять село пытаются почти 70 спасателей. В республике объявлен четвертый класс пожарной опасности, огонь уже уничтожил больше тысячи гектаров. Завтра в регионе прогнозируются сильный ветер и пыльная буря, что только осложнит обстановку.

#Сибирь #Дальний Восток #Забайкалье #МЧС России #лесные пожары #Минприроды
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