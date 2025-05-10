В аэропорту Читы из-за пожара ограничили прием и выпуск рейсов

Аэропорт Кадала города Чита временно ограничил прием и выпуск рейсов. Об этом сообщили в Росавиации.

«С 09:10 МСК временно не принимает и не отправляет воздушные суда из-за необходимости потушить ландшафтный пожар, возникший за пределами аэродрома, но подобравшийся к летному полю», - говорится в заявлении ведомства.

В Росавиации подчеркнули, что ситуация находится под контролем. Угрозы безопасности полетов, самому аэропорту отсутствуют.

Ранее в воздушной гавани города Саратов ограничили прием и выпуск рейсов. Точная причина принятия этих мер не указывалась.