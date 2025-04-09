Эксперт предупредил о возможном повышении цен в РФ из-за торговой войны США и Китая

Директор Института торговой политики НИУ ВШЭ Александр Данильцев в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал так называемую «тарифную войну» между США и Китаем. Также эксперт рассказал, как она может отразиться на России.

«Что касается дальнейшей эскалации тарифов, они уже на таком уровне, что я совершенно согласен с китайским лидером, который сказал, что дальше нам все равно. Действительно, дальше уже все равно - 100 или 500, разница небольшая», - сказал Данильцев.

Также эксперт добавил, что в запасе у Китая есть такой инструмент, как валютная девальвация.

Что касается влияния сложившейся ситуации на Россию, то, по мнению Данильцева, в стране действительно могут вырасти цены в связи с тем, что многие американские компании могут покинуть Китай, и Пекин столкнется с трудностями в производстве.

«Здесь может быть наплыв китайских товаров не только на российский рынок, но и на многие другие. Но точно это не будет дешевле. Естественно, что это может привести к росту цен», - добавил Данильцев.

Ранее стало известно о том, что Китай повысит пошлины на американские товары до 84%.