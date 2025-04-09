Китай повысит пошлины на американские товары до 84%

Китайские власти приняли решение поднять до 84% импортные пошлины на все американские товары. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на комиссию по тарифам при Государственном совете КНР. Новые ставки начнут действовать с 10 апреля.

В Пекине отметили, что очередное увеличение пошлин стало ответом на вчерашнее решение президента США Дональда Трампа повысить тарифы на китайские товары. Напомним, они выросли до 104%.

На прошлой неделе власти КНР также в ответ на действия Вашингтона ввели пошлины на всю американскую продукцию. Первоначально их размер составлял 34%.

Это, в свою очередь, и вызвало недовольство Дональда Трампа, которое накануне вылилось в очередной виток «торговой войны».