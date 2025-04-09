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Китай повысит пошлины на американские товары до 84%

Скорректированные тарифы начнут действовать с 10 апреля.
Россина Бодрова Сергей Лебедев 2025-04-09 15:38:59
© Фото: BjÃ�rn Trotzki, via www.imago-images.de, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Китайские власти приняли решение поднять до 84% импортные пошлины на все американские товары. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на комиссию по тарифам при Государственном совете КНР. Новые ставки начнут действовать с 10 апреля.

В Пекине отметили, что очередное увеличение пошлин стало ответом на вчерашнее решение президента США Дональда Трампа повысить тарифы на китайские товары. Напомним, они выросли до 104%.

На прошлой неделе власти КНР также в ответ на действия Вашингтона ввели пошлины на всю американскую продукцию. Первоначально их размер составлял 34%.

Это, в свою очередь, и вызвало недовольство Дональда Трампа, которое накануне вылилось в очередной виток «торговой войны».

#в стране и мире #сша #кнр #Пекин #Госсовет #пошлины #Тарифы
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