Набиуллина: к началу года разблокирована почти половина активов россиян

За рубежом к началу минувшего января разблокировали около половины российских активов, замороженных в 2022 году. Об этом в среду во время выступления в Государственной думе заявила председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина.

«К началу этого года было разблокировано около половины активов российских граждан и компаний, которые попали под блокировку в 2022 году», - сказала глава ЦБ.

Эльвира Набиуллина отметила, что регулятор вместе с правительством страны делает все возможное для разблокировки российских активов.

Напомним, в феврале глава ЦБ сообщила о разморозке в прошлом году средств отечественных инвесторов на сумму около 570 миллиардов рублей. По ее словам, эта мера затронула порядка 1,5 миллиона человек.

В 2024 году состоялся обмен замороженными активами между российскими и иностранными инвесторами.