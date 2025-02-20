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Набиуллина сообщила о разморозке 570 млрд рублей российских инвесторов

Сейчас продолжается обсуждение возможных механизмов дальнейших разморозок.
Владимир Рубанов 2025-02-20 12:30:08
© Фото: Bulkin Sergey, news.ru, Global Look Press

В 2024 году было разморожено около 570 млрд рублей средств российских инвесторов. Об этом сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина на форуме «Кибербезопасность в финансах». По ее словам, эта мера затронула порядка 1,5 млн человек.

Набиуллина отметила, что после замораживания активов инвесторов, которые не находятся под санкциями, Центробанк вместе с правительством разрабатывал разные схемы для их высвобождения.

В итоге в прошлом году удалось разблокировать значительную сумму. Сейчас продолжается обсуждение возможных механизмов дальнейших разморозок, но «большие схемы» пока не рассматриваются.

В 2024 году прошел первый этап обмена замороженными активами между российскими и иностранными инвесторами. Несмотря на санкционное давление в период сбора заявок, нерезидентам удалось выкупить около четверти иностранных ценных бумаг, предложенных к продаже физическими лицами - резидентами РФ.

Более 708 тысяч россиян смогли частично реализовать свои иностранные бумаги на общую сумму 8,1 млрд рублей.

#в стране и мире #Банк России #Эльвира Набиуллина #Центробанк #инвесторы #замороженные активы #разморозка
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