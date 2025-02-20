Набиуллина сообщила о разморозке 570 млрд рублей российских инвесторов

В 2024 году было разморожено около 570 млрд рублей средств российских инвесторов. Об этом сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина на форуме «Кибербезопасность в финансах». По ее словам, эта мера затронула порядка 1,5 млн человек.

Набиуллина отметила, что после замораживания активов инвесторов, которые не находятся под санкциями, Центробанк вместе с правительством разрабатывал разные схемы для их высвобождения.

В итоге в прошлом году удалось разблокировать значительную сумму. Сейчас продолжается обсуждение возможных механизмов дальнейших разморозок, но «большие схемы» пока не рассматриваются.

В 2024 году прошел первый этап обмена замороженными активами между российскими и иностранными инвесторами. Несмотря на санкционное давление в период сбора заявок, нерезидентам удалось выкупить около четверти иностранных ценных бумаг, предложенных к продаже физическими лицами - резидентами РФ.

Более 708 тысяч россиян смогли частично реализовать свои иностранные бумаги на общую сумму 8,1 млрд рублей.