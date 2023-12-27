В Минфине надеются провести первый этап обмена активами в 2024 году

Первый этап обмена заблокированными активами между россиянами и иностранцами может начаться в январе и завершиться до конца 2024 года. На такой вариант рассчитывают в российском Минфине, рассказал в эфире РБК ТВ заместитель министра финансов Иван Чебесков.

По его словам, в ближайшее время правительство должно принять постановление, которое дает Правительственной комиссии полномочия устанавливать правила обмена. После этого механизм полноценно заработает, сказал Чебесков.

На первом этапе предполагается обменять активы стоимостью до 100 тысяч рублей на одного инвестора. После этого Москва хотела бы начать второй этап обмена. При этом может быть либо увеличена стоимость активов, либо расширены категории инвесторов, которые участвуют в обмене. Например, в их число могут включить институциональных инвесторов и компании.

Ранее в ЦБ заявили, что российские инвесторы смогли вернуть 3 трлн рублей заблокированных активов. Властям удалось это сделать путем принудительной конвертации депозитарных расписок, принудительного перевода учета прав в российскую инфраструктуру и замещающих облигаций.