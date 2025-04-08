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Индийский премьер Моди может приехать в Москву на парад Победы 9 мая

Визит чиновника находится в стадии проработки, сообщает МИД РФ.
Константин Денисов 2025-04-08 20:12:48
© Фото: Моди IMAGO G.ng.r, Marvin IboBPAdts Globallookpress

Премьер-министр Индии Нарендра Моди может посетить Москву и парад Победы 9 мая. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.

«Прорабатывается, в этом году должен быть. У него есть приглашение», – сказал журналистам Руденко.

Ранее стало известно о том, что президент России Владимир Путин пригласил в Москву на 9 мая абхазского лидера Бадру Гунбу.

Несколько глав государств прибудут в Москву на 80-летие Победы. Запланирован отдельный визит в столицу председателя КНР Си Цзиньпина.

Приглашения Путина приняли лидеры Кубы, Бразилии, ряда стран СНГ и Азиатско-Тихоокеанского региона, президент Сербии Александр Вучич и словацкий премьер Роберт Фицо.

#в стране и мире #Индия #9 мая #МИД РФ #нарендра моди
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