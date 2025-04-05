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WSJ: более половины американцев не одобряют вводимые Трампом пошлины

Граждане США считают, что торговые пошлины приведут к росту цен на товары.
Ирина Егорова 2025-04-05 02:50:26
© Фото: Chris Kleponis - CNPConsolidated News Photos, Global Look Press

Более половины американцев не одобряют введенные Трампом новые торговые пошлины на товары других стран. Об этом свидетельствует опрос газеты Wall Street Journal.

«54% избирателей выступают против пошлин Трампа на импортируемые товары, это на 12% больше, чем тех, кто поддерживает его планы», - сообщает издание.

Недовольные политикой Трампа считают, что пошлины приведут к росту цен на товары. Сейчас уже некоторые из граждан США закупаются телевизорами, соевым соусом и спортивной экипировкой.

Напомним, что 2 апреля Трамп подписал указ о введении масштабных торговых пошлин на импорт из других стран. Всего в список вошли 185 стран. Единственными странами, которые не оказались под американскими тарифами, стали Россия и Белоруссия, а также Иран, Канада и Мексика.

Минимальная ставка пошлин составляет 10 процентов, однако большинство стран облагаются большими ставками.

По словам главы Белого дома, этот день войдет в историю, а США вновь обретут свое экономическое предназначение. По его подсчетам, пошлины принесут США $6-7 трлн.

#Дональд Трамп #пошлины #опрос #американцы
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