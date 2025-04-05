WSJ: более половины американцев не одобряют вводимые Трампом пошлины

Более половины американцев не одобряют введенные Трампом новые торговые пошлины на товары других стран. Об этом свидетельствует опрос газеты Wall Street Journal.

«54% избирателей выступают против пошлин Трампа на импортируемые товары, это на 12% больше, чем тех, кто поддерживает его планы», - сообщает издание.

Недовольные политикой Трампа считают, что пошлины приведут к росту цен на товары. Сейчас уже некоторые из граждан США закупаются телевизорами, соевым соусом и спортивной экипировкой.

Напомним, что 2 апреля Трамп подписал указ о введении масштабных торговых пошлин на импорт из других стран. Всего в список вошли 185 стран. Единственными странами, которые не оказались под американскими тарифами, стали Россия и Белоруссия, а также Иран, Канада и Мексика.

Минимальная ставка пошлин составляет 10 процентов, однако большинство стран облагаются большими ставками.

По словам главы Белого дома, этот день войдет в историю, а США вновь обретут свое экономическое предназначение. По его подсчетам, пошлины принесут США $6-7 трлн.