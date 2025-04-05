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Овечкин забил 893-ю шайбу и сократил отставание от Гретцки

На матче присутствует сам хоккеист Гретцки. Он заявил, что хотел бы первым пожать Овечкину руку после рекорда.
Ирина Егорова 2025-04-05 02:25:19
© Фото: Justin Tang, Keystone Press Agency, Globallookpress

Российский хоккеист Александр Овечкин приблизился к рекорду канадского спортсмена Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) еще на одну шайбу.

В матче против «Чикаго Блэкхокс» капитан и нападающий «Вашингтон Кэпиталз» забил свою 893-й гол, спустя пару минут после начала состязания.

До исторической отметки в 894 шайбы остается всего один точный бросок и два до нового рекорда.

На матче, по данным AP, присутствует сам хоккеист Гретцки. Он заявил, что хотел бы первым пожать Овечкину руку после рекорда. 

Сейчас 39-летний россиянин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. На первом месте - канадец Гретцки с 894 шайбами. Далее в списке за Овечкиным следуют канадец Горди Хоу (801) и чех Яромир Ягр (766).

#Хоккей #рекорд #Матч #Александр Овечкин #шайба #Уэйн Гретцки
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