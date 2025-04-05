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Маск предупредил Европу о волне терроризма

По мнению Илона Маска, мировые СМИ пытаются замалчивать террористическую угрозу.
Ян Брацкий 2025-04-05 20:35:23
© Фото: Grzegorz Wajda, Keystone Press Agency, Globallookpress

Американский предприниматель и миллиардер, а также глава департамента США по повышению эффективности работы правительства Илон Маск предупредил о возможной волне терроризма в Европе.

Основатель корпорации SpaceX выступил по видеосвязи на проходящем во Флоренции политическом конгрессе.

«Терроризм приведет к массовым убийствам в Европе... Мы увидим значительное увеличение числа атак в Италии и в Европе в целом, а СМИ пытаются замалчивать угрозу таких атак... В этом тенденция», - цитирует Маска газета Corriere della Sera.

Ранее Илон Маск предупредил Европу об угрозе гражданской войны. Комментируя видеоролик, на котором мигрант сжигает флаг Франции, предприниматель отметил, что приезжие ненавидят европейцев.

Не оставил американский миллиардер без внимания и демографическую ситуацию в ЕС. По его мнению, Европа находится на грани исчезновения из-за проблем с рождаемостью. По оценкам Маска, в беде находится также Германия.

#терроризм #Европа #илон маск #Преступность
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