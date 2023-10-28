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Миллиардер Илон Маск заявил, что Европу ждет гражданская война. Так он прокомментировал видео, на котором мигрантка сжигает флаг Франции.

«Европа движется в сторону гражданской войны», - написал Маск в соцсети X.

В подписи к видео говорится, что мигранты ненавидят европейцев.

Ранее стало известно, что страны Евросоюза временно восстанавливают погранконтроль в связи с угрозой наплыва беженцев из сектора Газа. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страна усилила охрану на границе со Швейцарией, Австрией, Чехией и Польшей.

Кроме того, Шольц связал рост миграции с ускоренной выдачей виз за взятку в Польше. По его словам, именно по этой причине увеличилось число беженцев из Африки и Среднего Востока.