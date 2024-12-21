Маск: Европа находятся на грани исчезновения

Европа находится на грани исчезновения из-за проблем с демографией. Об этом сегодня заявил американский миллиардер Илон Маск. Он отметил, что в беде находится в том числе Германия.

«Германия и Европа в глубокой кризисе из-за сверхнизкого уровня рождаемости. Им грозит полное исчезновение», - написал бизнесмен на своей странице в социальной сети X.

Напомним, в ходе большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин отметил, что вопрос демографии является ключевым, как для нашей страны, так и для многих других государств. По его словам, в России коэффициент рождаемости упал до 1,41%.

Однако, подчеркнул президент, во многих странах это показатель еще меньше. В качестве примера он привел Финляндию, Испанию, Японию и Южную Корею.