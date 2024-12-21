МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Маск: Европа находятся на грани исчезновения

Американский миллиардер заявил о сверхнизком уровне рождаемости в Европе.
Сергей Лебедев 2024-12-21 09:20:34
© Фото: IMAGO Faye Sadou, www.imago-images.de, Global Look Press

Европа находится на грани исчезновения из-за проблем с демографией. Об этом сегодня заявил американский миллиардер Илон Маск. Он отметил, что в беде находится в том числе Германия.

«Германия и Европа в глубокой кризисе из-за сверхнизкого уровня рождаемости. Им грозит полное исчезновение», - написал бизнесмен на своей странице в социальной сети X.

Напомним, в ходе большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин отметил, что вопрос демографии является ключевым, как для нашей страны, так и для многих других государств. По его словам, в России коэффициент рождаемости упал до 1,41%.

Однако, подчеркнул президент, во многих странах это показатель еще меньше. В качестве примера он привел Финляндию, Испанию, Японию и Южную Корею.

#в стране и мире #Германия #Европа #ЕС #илон маск #демография #рождаемость
Военная приемка
1
МиГ. 85 лет в строю
2
Военная приемка в Китае
3
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
4
Связь в зоне СВО. Продолжение
5
РХБЗ в зоне СВО
6
Казанское. Высшее. Танковое
7
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
8
Оружие Южной Африки
9
Центральный ядерный полигон. Продолжение
10
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 