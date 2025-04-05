Синоптик предупредила о новом циклоне в Сибири после «передышки»

В Сибири из-за сильного урагана бушуют пожары, уже есть пострадавшие. Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала «Звезде» о том, с чем это связано и чего еще можно ожидать от погоды.

По ее словам, в Сибири сейчас находится довольно мощный циклон. Например, в Красноярском крае порывы ветра уже достигли 29 метров в секунду. Также и в Томской области наблюдалось неблагоприятное явление, там выпадали осадки в виде белого мокрого снега, а сочетание сильного ветра с осадками может привести к падению деревьев. Помимо их, в опасности находятся электропередачи, рекламные щиты и подобные сооружения.

Синоптик объяснила, что в зоне атмосферных фронтов происходит столкновение теплого воздуха, который поступает из Китая. А также там есть и холодный воздух, который поступает с Арктических морей. Именно в зоне этих фронтов наблюдается большие градиенты атмосферного давления, что приводит к возникновению сильного ветра.

Но спустя время этот циклон двинется на Восток и на время там улучшится погода, однако заметно похолодает. В Красноярском крае за холодным фронтом температура уже существенно понизиться, но такая «передышка» будет недолговременная, потому что «на подходе туда следующий циклон, который может также принести штормовую погоду в виде ветра и осадков различной интенсивности».

Позднякова также рассказала о погоде в Хакасии, где бушует ураган.

«Это практически самые южные районы, именно там-то и произошел наиболее близкий контакт холодного воздуха, который туда вторгся, и теплый, который был накануне. Поэтому в Хакасии такой сильный ветер, там тоже порывы метра достигали 30 метров в секунду, так что это настоящий шторм», - комментирует она.

Она объяснила, что в этой республики именно так проявил себя холодный атмосферный фронт.