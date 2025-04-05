Ураган оставил без света почти 60 тысяч жителей Красноярского края

В Красноярском крае из-за сильнейшего ветра без электроснабжения остались почти 60 тысяч жителей, ситуация находится на контроле Минэнерго России, сообщили в пресс-службе министерства.

«В регионе из-за неблагоприятных погодных условий (ветер с порывами до 28 м/с) происходят массовые отключения объектов электросетевого хозяйства. По оперативным данным отключение электроснабжения затронуло более 59895 чел.», - говорится в сообщении Минэнерго в Telegram.

В восстановительных работах задействовали 392 специалиста и 205 единиц техники.

Массовые отключения электричества также происходят в Республике Хакасия, в Алтайском крае и в Кемеровской области, добавили в министерстве.

Напомним, сильнейший ветер в регионах срывает крыши домов, вокзалов, школ, валит деревья и рекламные баннеры. В Республике Хакасия девушку придавило деревом - ее госпитализировали. Всего в Хакасии от урагана пострадали 11 человек, 5 из них доставили в больницы. В республике ввели режим ЧС, все медучреждения перевели в режим повышенной готовности.