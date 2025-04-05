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В Хакасии от урагана пострадало 11 человек, пятеро госпитализированы

Из-за погодных условий в республике ввели режим ЧС и особый противопожарный режим.
Владимир Рубанов 2025-04-05 14:25:38
© Фото: chp_live_19rus, Telegram

Число пострадавших в результате урагана в Хакасии выросло до 11, пишет aif.ru со ссылкой на Минздрав республики. Пятеро из них попали в больницы.

По данным Республиканского центра медицины катастроф, 11 человек обратились за медицинской помощью с травмами. Трое пострадавших госпитализированы в Абаканскую больницу, двое - в Саяногорскую. Остальные лечатся амбулаторно.

Из-за погодных условий в Хакасии ввели режим ЧС и особый противопожарный режим. Все медучреждения Хакасии переведены в режим повышенной готовности.

На трассе Абакан - Саяногорск перекрыто движение на 66-м километре из-за сильного задымления. Там бушуют сильные природные пожары.

Мощные порывы ветра вызвали 43 пожара в регионе. Наиболее сложная обстановка сложилась в поселках Калинино, Сапогово, Новоенисейка и Очурский сельсовет.

В Абакане, Черногорске и Усть-Абаканском районе повреждены крыши домов, социальные объекты, деревья и автомобили, сообщил глава республики Валентин Коновалов.

На Красноярский край и Хакасию в субботу обрушился сильный ураган. В соцсетях публикуют видео поврежденных зданий. Ранее сообщалось, что жительницу Хакасии придавило деревом во время урагана, она в реанимации.

#Красноярский край #ураган #минздрав #Хакасия #пострадавшие #режим ЧС
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