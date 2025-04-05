Владимир Зеленский сорвал самую легкую сделку в мире, устроив скандал в Белом доме, заявил глава Минфина США Скотт Бессент. По его словам, в день встречи американского президента Дональда Трампа и Зеленского в Овальном кабинете все было готово для подписания соглашения по ресурсам Украины.

«Он добрался до Овального кабинета и разрушил то, что должно было быть самой простой вещью в мире», - сказал министр в интервью Такеру Карлсону, опубликованном в его аккаунте в соцсети X.

Бессент также напомнил о своей поездке в Киев для подписания соглашения, указав на то, что «Зеленский был не в настроении».

Речь идет о встрече Трампа и главы киевского режима в Белом доме 28 февраля, которая завершилась перепалкой и просьбой к Зеленскому покинуть резиденцию президента США. После тот извинился за произошедшее.

Сегодня издание Financial Times написало, что Владимир Зеленский поручил Службе внутренней безопасности Украины расследовать утечку параметров сделки по полезным ископаемым - чиновников проверят на детекторе лжи.