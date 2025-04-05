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В Минфине США обвинили Зеленского в срыве самой легкой сделки в мире

Речь идет о сделке по редкоземам, которая предполагает получение Вашингтоном прибыли от украинских ресурсов, ее подписание обсуждалось на встрече лидеров Украины и США в Овальном кабинете 28 февраля.
Лиза Губина 2025-04-05 17:50:54
© Фото: Jim LoScalzo - Pool via CNP, Keystone Press Agency Globallookpress

Владимир Зеленский сорвал самую легкую сделку в мире, устроив скандал в Белом доме, заявил глава Минфина США Скотт Бессент. По его словам, в день встречи американского президента Дональда Трампа и Зеленского в Овальном кабинете все было готово для подписания соглашения по ресурсам Украины.

«Он добрался до Овального кабинета и разрушил то, что должно было быть самой простой вещью в мире», - сказал министр в интервью Такеру Карлсону, опубликованном в его аккаунте в соцсети X.

Бессент также напомнил о своей поездке в Киев для подписания соглашения, указав на то, что «Зеленский был не в настроении».

Речь идет о встрече Трампа и главы киевского режима в Белом доме 28 февраля, которая завершилась перепалкой и просьбой к Зеленскому покинуть резиденцию президента США. После тот извинился за произошедшее.

Сегодня издание Financial Times написало, что Владимир Зеленский поручил Службе внутренней безопасности Украины расследовать утечку параметров сделки по полезным ископаемым - чиновников проверят на детекторе лжи.

#в стране и мире #Украина #сша #Владимир Зеленский #минфин сша #скотт бессент #сделка по ресурсам
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