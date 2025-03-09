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Песков не мог поверить глазам, когда увидел перепалку Трампа и Зеленского

По словам пресс-секретаря, Зеленский продемонстрировал полное отсутствие дипломатических способностей.
Ирина Егорова 2025-03-09 15:09:35
© Фото: Jim LoScalzoPOOL, Globallookpress

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков признался, что, пересмотрев видео со встречи президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Овальном кабинете «не мог поверить своим глазам». С точки зрения дипломатии, такого никогда не было - ни в античность, ни в средневековье.

«Будучи профессионально родом из дипломатии, я не мог поверить ни своим глазам, ни своим ушам», - заявил он в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Ранее Песков также утверждал, что своим поведением в Белом доме Зеленский продемонстрировал полное отсутствие дипломатических способностей как минимум.

Напомним, встреча Трампа и Зеленского состоялась в пятницу, 28 февраля, в Овальном кабинете Белого дома. Переговоры двух сторон в какой-то момент переросли в перепалку, а после Трамп попросил Зеленского покинуть Белый дом.

Встреча не привела к заключению сделки по украинским редкоземам и продемонстрировала неготовность украинской стороны к мирному урегулированию.

Публичный скандал в Белом доме является самой настоящей катастрофой для Зеленского и его союзников в Европе, считает эксперт Владимир Батюк. По мнению политолога Наталии Елисеевой, публичная выволочка Зеленского могла быть подготовлена заранее - конфликт на первый взгляд кажется спонтанным, однако есть ряд фактов, говорящих об обратном.

#Дональд Трамп #дипломатия #Белый дом #Владимир Зеленский #Дмитрий Песков #спор #Овальный кабинет
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