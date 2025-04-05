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МИД ФРГ порекомендовал не звать Россию на празднование 80-летия Победы

МИД ФРГ в своем заявлении лишь один раз упоминает, что необходимо достойно почтить память российских и белорусских солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны.
Виктория Бокий 2025-04-05 01:11:34
© Фото: Ingo Schulzimage Globallookpress

МИД Германии посоветовал не приглашать официальных представителей России и Белоруссии на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает Life со ссылкой на газету Berliner Zeitung.

В немецком внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что российские и белорусские представители не должны участвовать в мероприятиях на федеральном, региональном и местном уровнях в ФРГ.

«Если представители России или Белоруссии без предупреждения появятся на мероприятиях внутри страны, учреждения по собственному усмотрению и в зависимости от ситуации могут воспользоваться правом не пускать их», - говорится в сообщении.

Но, если другие страны пригласят Германию на мероприятия, посвященные 80-летию Победы над фашизмом, где будут присутствовать представители РФ и Белоруссии, то немцы не откажутся от приглашения.

По данным издания, в своем заявлении МИД ФРГ лишь единожды упоминает о необходимости достойно почтить память погибших российских и белорусских солдат в годы Великой Отечественной войны. В Бранденбурге же задаются вопросом, почему немецкий МИД так поступает с потомками бойцов Красной армии, которая освобождала Германию от нацизма.

Напомним, что ранее Польша отказалась приглашать Россию на празднование 80-летия освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме, который освобождала Красная армия. Этот отказ президент России Владимир Путин назвал странным и позорным.

Прокомментировал эту тему в разговоре со «Звездой» и посол РФ в Польше Сергей Андреев. Он подчеркнул, что Россия не видит для себя возможным присутствовать на мероприятиях, где фальсифицируют историю и не упоминают подвиг советских солдат.

#Россия #белоруссия #ФРГ #МИД ФРГ #приглашение #80-летие победы в Великой Отечественной войне
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