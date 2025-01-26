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Посол: кроме РФ никто не вспоминает про подвиг Красной армии в Освенциме

Посол РФ в Польше прокомментировал новость о том, что представители России не поедут на 80-ю годовщину освобождения нацистского концлагеря в польском Освенциме.
Виктория Бокий 2025-01-26 17:24:21
© Фото: Zhang Kun, XinHua, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Россия не видит для себя возможным присутствовать на мероприятиях, где фальсифицируют историю и не упоминают подвиг советских солдат, благодаря которым был освобожден нацистский «лагерь смерти» Аушвиц-Биркенау. Об этом «Звезде» рассказал посол РФ в Польше Сергей Андреев, комментируя новость о том, что представители России не примут участие в мероприятиях, посвященных 80-й годовщине освобождения нацистского концлагеря в польском Освенциме.

Российский посол отметил, что с 2014 года никто из участников этого мероприятия, кроме представителей России, даже не упоминает о том, кто освобождал концлагеря и саму Польшу, а также Европу от нацистов.

«Начиная с 2021 года, нам (представителям России. – Прим. ред.) не предоставляют слово на этих церемониях», - сказал Андреев.

Раньше российские дипломаты могли заявить о своем взгляде на историю, но сейчас такой возможности нет.

Сегодня сотрудники российского посольства в Польше возложили цветы к памятникам жертв Освенцима. 

#Польша #Европа #Освенцим #наш эксклюзив #красноармейцы #Сергей Андреев #посол рф в польше
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