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«Странная, позорная вещь»: Путин об отказе от приглашения РФ в Освенцим

Глава государства отметил, что если было невозможно пригласить в силу здоровья и возраста освободителей Освенцима, то можно было бы позвать их родственников.
Игнат Далакян 2025-02-02 16:19:40
© Фото: Гавриил Григоров, РИА Новости

Президент России Владимир Путин назвал странным и позорным отказ от приглашения РФ на мероприятия, посвященные 80-летию освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме. Об этом глава государства заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«Что касается приглашения и неприглашения на мероприятия, связанные с освобождением Освенцима, это, конечно, такая странная, позорная вещь», - сказал российский лидер.

Он также добавил, что в случае невозможности пригласить освободителей Освенцима в силу их здоровья и возрасте, то можно было бы позвать их родственников.

Владимир Путин также обратил внимание на то, что в Освенцим пригласили тех, кто избрал Степана Бандеру своим национальным героем.

«Вот это, конечно, очень странно, но таковы реалии сегодняшнего дня», - сказал российский президент.

Ранее один из освободителей Освенцима, ветеран Иван Мартынушкин рассказал, что изначально принял немецкий лагерь за склады с боеприпасами. И только после того, как красноармейцы зашли на территорию, узнали, что на самом деле там происходило.

#в стране и мире #освобождение #Владимир Путин #Освенцим #лагерь
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