Жительницу Хакасии придавило деревом во время урагана, она в реанимации

Четыре человека пострадали от штормового ветра в Абакане Республики Хакасия, одна из пострадавших находится в реанимации, ее придавило деревом, сообщили «Звезде» в правительстве региона.

«Одну девушку деревом прибило, она в реанимации лежит. Мужчину порезало профлистом от ветра. Одну женщину из пожара вынесли в ожогах, она тоже сейчас проходит медицинское обследование», - сказала представитель властей республики.

На фоне ветров в регионе обострилась пожарная обстановка, и вспыхивают ландшафтные пожары. На данный момент зарегистрированы 43 очага возгорания, сообщил глава Хакасии Валентин Коновалов. К месту пожаров выехал заместитель главы, добавили в правительстве.

«Осложненная пожарная обстановка сейчас сохраняется в поселках Калинино и Сапогово, Новоенисейке, а также в Очурском сельсовете», - уточнил Коновалов в своем Telegram.

Из-за бушующего урагана в регионе ввели режим ЧС - ветер сносит деревья, крыши домов и рекламные баннеры.