Дегтярев: гимнасты РФ отказом от турниров FIG последовали старому принципу

Глава Минспорта РФ Михаил Дегтярев выразил уважение позиции российских гимнастов, которые отказались выступать на турнирах Международной федерации гимнастики (FIG) в нейтральном статусе.

«Это позиция исключительно спортсменов. Они показали сплоченность и верность старому доброму принципу “один за всех и все за одного”», - сказал министр в разговоре со «Звездой».

Дегтярев также напомнил, что вопрос допуска наших соотечественников на международные соревнования является ключевым на всех встречах и переговорах.

«Тема допуска российских спортсменов является для нас ключевой на всех встречах и всех переговорах. Мы ведем планомерную работу по восстановлению прав наших атлетов на международных соревнованиях», - добавил он.

В начале марта глава Минспорта отмечал, что возвращение россиян на мировую арену является долгожданным событием не только для нашей страны, но и всего глобального спорта. По его словам, процесс по этому делу движется в правильном направлении. В частности, речь идет о допуске наших спортсменов до квалификации на зимнюю Олимпиаду-2026.