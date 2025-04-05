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Дегтярев: гимнасты РФ отказом от турниров FIG последовали старому принципу

Ранее сегодня российские гимнасты сообщили об отказе выступать на соревнованиях под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG), несмотря на выданный ранее нейтральный статус.
Лиза Губина 2025-04-05 13:50:31
© Фото: Shatokhina Natalia, news.ru Globallookpress

Глава Минспорта РФ Михаил Дегтярев выразил уважение позиции российских гимнастов, которые отказались выступать на турнирах Международной федерации гимнастики (FIG) в нейтральном статусе.

«Это позиция исключительно спортсменов. Они показали сплоченность и верность старому доброму принципу “один за всех и все за одного”», - сказал министр в разговоре со «Звездой».

Дегтярев также напомнил, что вопрос допуска наших соотечественников на международные соревнования является ключевым на всех встречах и переговорах.

«Тема допуска российских спортсменов является для нас ключевой на всех встречах и всех переговорах. Мы ведем планомерную работу по восстановлению прав наших атлетов на международных соревнованиях», - добавил он.

В начале марта глава Минспорта отмечал, что возвращение россиян на мировую арену является долгожданным событием не только для нашей страны, но и всего глобального спорта. По его словам, процесс по этому делу движется в правильном направлении. В частности, речь идет о допуске наших спортсменов до квалификации на зимнюю Олимпиаду-2026.

#наш эксклюзив #михаил дегтярев #Минспорта РФ #Российские спортсмены #гимнасты
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