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Дегтярев: сформирован четкий вектор на возвращение атлетов РФ в мировой спорт

Президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев заявил, что международный спорт не может существовать без честной конкуренции.
Ян Брацкий 2025-03-09 15:07:12
© Фото: Hendrik Schmidt dpa Global Look Press

Россия остается неотъемлемой частью олимпийского движения, а ее спортсмены имеют право на участие в международных турнирах под своим флагом.

Об этом «Звезде» заявил министр спорта, президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.

«Причем их (спортсменов – прим. ред) возвращение будет долгожданным не только для России, но и всего глобального спорта, который не может существовать без честной конкуренции», - сказал Дегтярев.

Министр спорта положительно оценил недавнее высказывание уходящего с поста главы МОК Томаса Баха о необходимости допуска россиян до квалификационных зимних Олимпийских игр.

«В международном спортивном сообществе уже обозначился четкий вектор на возвращение российских атлетов и сборных на мировую арену. Об этом свидетельствуют заявления всех кандидатов в президенты МОК, а также позиция уходящей команды комитета. Призыв к международным федерациям допустить наших атлетов до квалификации на зимнюю Олимпиаду-2026 подтверждает: процесс идет в правильном направлении», - заключил Дегтярев.

В Международной федерации лыжного спорта и сноуборда ранее сообщили, что ничего не знают о возможном допуске российских и белорусских спортсменов к отбору на зимние Олимпийские игры в 2026 году.

Спортивные функционеры заявили, что любые изменения должны исходить от МОК и утверждаться в стенах комитета.

#Спорт #Олимпийские игры #Дегтярев #томас бах #МОК #наш эксклюзив
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