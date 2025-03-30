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В Верховной раде назвали аферой сделку по минералам с США

Депутат Рады Дубинский уверен, что если Владимир Зеленский откажется от сделки, это положит конец его правлению.
Дарина Криц 2025-03-30 02:48:20
© Фото: IMAGO Maciek Musialek, Global Look Press

В Верховной раде считают соглашение между Украиной и США по редкоземельным металлам самой большой аферой. Такие опасения выразил депутат Александр Дубинский.

Он обратил внимание на фонд. в который, согласно условиям сделки, должны будут перечисляться порядка 50% всех доходов от украинских недр.

«Это не договор между двумя государствами. Это офшорный фонд, деньги в который будет вкладывать какое-то госагентство по поручению кабмина. Поверьте, эта афера будет еще похлеще, чем отмена выборов и узурпация власти», - пояснил он в своем телеграм-канале.

По словам украинского парламентария, в нынешнем виде Рада не может ратифицировать это соглашение. С другой стороны, считает Дубинский, отказ от сделки с США положит конец режиму Владимира Зеленского.

#в стране и мире #Украина #сша #Верховная рада #Александр Дубинский #сделка по ресурсам
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