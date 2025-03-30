В Верховной раде назвали аферой сделку по минералам с США

В Верховной раде считают соглашение между Украиной и США по редкоземельным металлам самой большой аферой. Такие опасения выразил депутат Александр Дубинский.

Он обратил внимание на фонд. в который, согласно условиям сделки, должны будут перечисляться порядка 50% всех доходов от украинских недр.

«Это не договор между двумя государствами. Это офшорный фонд, деньги в который будет вкладывать какое-то госагентство по поручению кабмина. Поверьте, эта афера будет еще похлеще, чем отмена выборов и узурпация власти», - пояснил он в своем телеграм-канале.

По словам украинского парламентария, в нынешнем виде Рада не может ратифицировать это соглашение. С другой стороны, считает Дубинский, отказ от сделки с США положит конец режиму Владимира Зеленского.