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Климов заявил, что Трамп ведет свою игру, объявив о пошлинах

Одновременно с этим депутат отметил понимание Трампа, что между Москвой и Вашингтоном должен быть прямой диалог, и он постепенно восстанавливается.
Лиза Губина 2025-04-03 13:17:26
© Фото: Chris Kleponis, Keystone Press Agency, Global Look Press

Президент США Дональд Трамп ведет свою игру, объявляя пошлины против стран ЕС и других государств мира, он решает вопросы иначе, чем было раньше, отметил заместитель председателя Комитета Совфеда РФ по международным делам Андрей Климов.

Трамп «гнет свою политику», отметил Климов, добавив, что РФ ведет свой диалог с Соединенными Штатами.

«Введение пошлин никоим образом не означает, что США будут с Россией навсегда, другое дело, что у Трампа четкое понимание того, что между Москвой и Вашингтоном должен быть прямой диалог, и такой диалог постепенно восстанавливается», - сказал депутат в разговоре со «Звездой».

Депутат также призвал не делать далекоидущих выводов и продолжать отстаивать свои национальные интересы.

Напомним, накануне Трамп ввел «зеркальные» пошлины до 50% в отношении всех стран мира. По его словам, в течение десятилетий США подвергались «грабежам, разорениям и уничтожению», в том числе со стороны союзных стран.

Так, в отношении ЕС ввели тарифы в 20%, Великобритании - 10%, Украины - также 10%. В Киеве заявили, что глобальная торговая война ударит по экономикам партнеров Украины, уменьшая их помощь.

#Россия #сша #Дональд Трамп #пошлины #наш эксклюзив #Совфед РФ #Андрей Климов
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