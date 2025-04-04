Премьер Карни: Канада готова заменить США в роли мирового лидера

Новый премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что его страна может занять место мирового лидера, сдвинув США. Об этом он сказал в интервью газете The New York Times.

«Если Соединенные Штаты больше не хотят быть лидером, это сделает Канада», — отметил он.

Также канадский премьер заявил, что попытается собрать коалицию из стран-единомышленников для поисков альтернативы Соединенным Штатам.

Он считает, что введенные США пошлины разрушат мировую экономику и негативно скажутся на мировом экономическом росте.

Премьер Канады подчеркнул, что период, когда США взяли на себе роль мирового экономического лидера, создавая альянсы, основанные на доверии и уважении, и отстаивая свободный обмен товарами и услугами, закончился.

«Это трагедия, это также и новая реальность», - заключил он.

Напомним, что таможенные тарифы США не затронули Канаду.

2 апреля американский лидер ввел «зеркальные» таможенные тарифы почти против всего мира. В список вошли 185 стран, оказавшихся под американскими пошлинами.