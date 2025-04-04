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Глава Минфина США назвал Зеленского эстрадным артистом

Глава министерства финансов США Скотт Бессент заявил, что среди чиновников администрации Владимира Зеленского есть много компетентных специалистов.
Ян Брацкий 2025-04-04 22:12:22
© Фото: Cover Images Keystone Press Agency Globallookpress

Министр финансов США Скотт Бессент назвал Владимира Зеленского эстрадным артистом, которого окружают неидеальные советники.

«Он исполнитель, своего рода эстрадный артист», - сказал он в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

При этом Бессент подчеркнул, что среди чиновников администрации главы киевского режима много компетентных специалистов, которые «очень хороши».

Свои актерские способности Владимир Зеленский использовал во время резонансной встречи с Дональдом Трампом в Овальном кабинете Белого дома, рассказал ранее спецпосланник американского лидера Кит Келлог. Однако «игра на публику» была ошибкой, уточнил он.

Напомним, в ходе февральской встречи в Белом доме между Владимиром Зеленским, Дональдом Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом состоялась перепалка, свидетелями которой стали многочисленные журналисты. Разговор на повышенных тонах закончился тем, что Зеленского просто выгнали из кабинета и он спешно покинул США.

#Зеленский #Киев #артист #минфин сша #скотт бессент
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