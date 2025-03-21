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Спецпосланник Келлог: Зеленский «играл на публику» в Овальном кабинете

По словам Келлога, Зеленского предупреждали не играть с прессой, но тот не послушал.
Елизавета Кондрикова 2025-03-21 21:57:12
© Фото: IMAGO, Andreas Stroh Globallookpress

Владимир Зеленский совершил ошибку, начав «играть на публику» на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме в конце февраля, заявил спецпосланник Трампа Кит Келлог.

«Я думаю, что две-три недели назад в Овальном кабинете Зеленский начал играть на публику. Мы предупреждали его тем утром: не делай так, а он играл с прессой, когда они пришли туда», - сказал Келлог в эфире телеканала ABC News.

Он добавил, что инициатором разговора между Зеленским и Трампом, который состоялся на этой неделе, была украинская сторона. Президент США же «великодушно» согласился на предложение Зеленского.

Телефонный разговор между политиками состоялся в среду, 19 марта, спустя день после контакта президента России Владимира Путина и американского лидера.

Напомним, в ходе февральской встречи представителей США и киевского режима состоялась перепалка, разговор продолжился на повышенных тонах, после чего Зеленского выгнали из Овального кабинета без торжественного ужина. В марте стало известно, что Зеленский все же направил Трампу письмо с извинениями.

#Украина #сша #Дональд Трамп #Белый дом #Владимир Зеленский #телефонный разговор #Кит Келлог
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