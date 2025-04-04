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Россия предложила Кубе помощь в преодолении последствий энергокризиса

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко принял участие в заседании 22-ой российско-кубинской Межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.
Ян Брацкий 2025-04-04 20:25:56
© Фото: Nick Kaiser dpa Global Look Press

Россия предложила кубинским властям программу экстренных мер для минимизации последствий масштабного энергокризиса на острове. Об этом рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, принимающий участие в заседании российско-кубинской Межправкомиссии.

«Предложили программу экстренных мер по минимизации последствий энергокризиса, случившегося на острове в конце прошлого года», - цитирует РИА Новости слова Чернышенко.

В ноябре прошлого года группа российских специалистов провела ревизию энергетических мощностей Кубы и по итогам работы предложила комплекс мер.

Напомним, в октябре прошлого года Куба полностью осталась без электричества после выхода из строя ТЭЦ имени Антонио Гитереса. Ситуацию с энергоснабжением назвали чрезвычайной.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес связал случившееся с политикой США, которые затрудняют импорт топлива и других ресурсов.

Спустя два дня энергосистема Кубы начала постепенно восстанавливаться. Сначала подачу электричества возобновили в отдельных районах Гаваны, а потом по всему острову. На улицах включились светофоры, восстановился нормальный режим работы аэропортов.

#Россия #Куба #Чернышенко #энергокризис
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