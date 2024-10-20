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В отдельных районах Гаваны появилось электричество после крупного сбоя

Энергосистема Кубы сильно пострадала после аварии на ТЭЦ им. Антонио Гитераса.
Ирина Егорова 2024-10-20 06:36:06
© Фото: Joaquin HernandezXinHua, Global Look Press

Энергосистема Кубы постепенно восстанавливается после крупного сбоя в работе ТЭЦ. Сейчас подача электроэнергии возобновилась уже во многих районах Гаваны. Электроснабжение восстановлено в 121 электроокруге столицы, сообщает национальная энергокомпания в Х. Reuters со ссылкой на местных чиновников уточняет, что электроснабжение почти для одной пятой населения острова восстановлено.

Согласно информации ведомства, свет появился в исторической части столицы Кубы, на улицах заработали светофоры. Аэропорты по всей стране работают в нормальном режиме, также нет проблем с передвижением по острову на рейсовых автобусах, сообщают местные СМИ. Работы по восстановлению подачи электроэнергии продолжаются.

Напомним, 18 октября на Кубе произошло массовое отключение электричества из-за аварии ТЭЦ им. Антонио Гитераса. В том числе наблюдались перебои со связью и Интернетом. Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес заявил, что руководство страны уделяет «абсолютный приоритет» решению проблемы.

Недавно он заявлял о чрезвычайной ситуации, которая сложилась в энергетической сфере. По словам лидера Кубы из-за финансового и энергетического давления со стороны США затруднен импорт топлива и других ресурсов.

#Куба #электроснабжение #Электричество #Гавана #ТЭЦ
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