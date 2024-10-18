Куба осталась без света после выхода из строя крупной ТЭЦ

В пятницу утром на Кубе после выхода из строя ТЭЦ им. Антонио Гитераса произошло полное отключение электричества. Об этом сообщили в министерстве энергетики и горнорудной промышленности.

«Электросоюз работает над восстановлением», - отмечается в официальном заявлении, опубликованном в социальной сети X.

На произошедшее уже отреагировал президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес. По его словам, руководство страны уделяет «абсолютный приоритет» решению проблемы.

В минувший четверг глава государства заявлял о сложившейся чрезвычайной ситуации в энергетической сфере. Она, отметил президент, вызвана финансовым и энергетическим давлением со стороны США, которое затрудняет импорт топлива и других ресурсов.

Вчера отключения света уже наблюдались в разных районах Кубы. В Гаване электричество пропадало на шесть часов.