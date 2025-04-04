Трамп обвинил Китай в неправильной реакции на пошлины США

Президент США Дональд Трамп после заявления китайских властей о введении новых пошлин на американские импортируемые товары заявил, что Пекин запаниковал и сыграл неправильно.

«Китай сыграл неправильно, он запаниковал, а этого они не могут себе позволить», - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Ранее Госсовет КНР принял решение ввести дополнительные пошлины в размере 34% на все поставляемые из США товары. Постановление вступит в силу 10 апреля.

Таким образом официальный Пекин ответил на новую тарифную политику американского президента, которую Китай считает нарушением правил международной торговли. Пошлины США серьезно подрывают законные права и интересы Китая и являются примером запугивания, отметили в Госсовете КНР.

Напомним, 2 апреля Дональд Трамп объявил о введении новых торговых пошлин против 185 стран и территорий. Базовая ставка составила 10%, но для некоторых стран она гораздо выше. По подсчетам Трампа, пошлины принесут американской казне шесть-семь триллионов долларов.