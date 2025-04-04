МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Трамп обвинил Китай в неправильной реакции на пошлины США

Госсовет КНР объявил о введении дополнительных 34%-ных пошлин на американские товары в ответ на тарифную политику Белого дома.
Ян Брацкий 2025-04-04 17:52:35
© Фото: Chris Kleponis, Keystone Press Agency, Global Look Press

Президент США Дональд Трамп после заявления китайских властей о введении новых пошлин на американские импортируемые товары заявил, что Пекин запаниковал и сыграл неправильно.

«Китай сыграл неправильно, он запаниковал, а этого они не могут себе позволить», - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Ранее Госсовет КНР принял решение ввести дополнительные пошлины в размере 34% на все поставляемые из США товары. Постановление вступит в силу 10 апреля.

Таким образом официальный Пекин ответил на новую тарифную политику американского президента, которую Китай считает нарушением правил международной торговли. Пошлины США серьезно подрывают законные права и интересы Китая и являются примером запугивания, отметили в Госсовете КНР.

Напомним, 2 апреля Дональд Трамп объявил о введении новых торговых пошлин против 185 стран и территорий. Базовая ставка составила 10%, но для некоторых стран она гораздо выше. По подсчетам Трампа, пошлины принесут американской казне шесть-семь триллионов долларов.

#Китай #в стране и мире #сша #Трамп #Белый дом #пошлины #тарифная политика
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
ТВВИКУ. Высшая школа инженерных войск
2
Броневики СВО. Часть 1
3
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
4
Ми-8. Полет в Магадан
5
Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века
6
СВО. Батальон штурма и разграждения
7
Пожарные в зоне СВО
8
Танковые двигатели. Дизельные
9
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
10
СВО. Инженерные войска
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 