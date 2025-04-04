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Российские врачи вернули к жизни пациента в Мьянме

На протяжении часа российские спасатели-медики боролись за жизнь пациента в Мандалае.
Дарья Ситникова 2025-04-04 16:52:11
© Фото: Myo Kyaw Soe, XinHua, Global Look Press

Более часа российские спасатели-медики проводили реанимацию пациенту в Мандалае в Мьянме и смогли вернуть его к жизни. Об этом сообщил СМИ начальник отряда «Центропас» МЧС России Александр Кресан.

По его словам, сегодня в аэромобильный госпиталь МЧС России был доставлен пациент без сознания. В операционном модуле у него уже отсутствовали пульс и дыхание. Врачи немедленно начали расширенную сердечно-легочную реанимацию, она продолжалась более часа.

Кресан отметил, что российским медикам удалось возобновить работу сердца, после этого пациента перевели на аппарат искусственной вентиляции легких, спасатели постарались максимально стабилизировать его самочувствие и доставили в ближайшую больницу.

Ранее сообщалось, что число погибших в Мьянме увеличилось до 3 145, погибших - до 4 589, а 221 человек числится пропавшим без вести.

Напомним, что 28 марта в Мьянме произошло два сильных землетрясения магнитудой от 7,7 до 7,9 и 6,4.

#Мьянма #землетрясение #спасатели #Трагедия #МЧС России
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