Повторное землетрясение магнитудой 6,4 произошло в Мьянме

Повторное землетрясение произошло в Мьянме. Как сообщает Геологическая служба США, его мощность составила уже 6,4 балла.

Новые толчки ощутили жители города Сагайн всего спустя 12 минут после первых, мощность которых составила 7,9 балла.

В результате второго землетрясения оказались разрушены множество домов. На месте уже работают спасательные службы, которые занимаются эвакуацией и извлечением людей из-под завалов.

Напомним, что первое землетрясение также спровоцировало значительные разрушения в Таиланде. Количество раненых и погибших уточняется.