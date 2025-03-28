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Повторное землетрясение магнитудой 6,4 произошло в Мьянме

Интервал между стихийными бедствиями составил всего 12 минут.
Константин Денисов 2025-03-28 11:19:02
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

Повторное землетрясение произошло в Мьянме. Как сообщает Геологическая служба США, его мощность составила уже 6,4 балла.

Новые толчки ощутили жители города Сагайн всего спустя 12 минут после первых, мощность которых составила 7,9 балла.

В результате второго землетрясения оказались разрушены множество домов. На месте уже работают спасательные службы, которые занимаются эвакуацией и извлечением людей из-под завалов.

Напомним, что первое землетрясение также спровоцировало значительные разрушения в Таиланде. Количество раненых и погибших уточняется.

#в стране и мире #Мьянма #землетрясение #Таиланд #стихийные бедствия
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