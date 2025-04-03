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Число погибших из-за землетрясения в Мьянме увеличилось до 3145

28 марта в Мьянме произошли два мощных землетрясения магнитудой от 7,7 до 7,9 и 6,4.
Дарья Ситникова 2025-04-03 20:55:48
© Фото: Jia Haocheng XinHua Global Look Press

Число погибших из-за землетрясения в Мьянме увеличилось до 3145, пострадавших - 4589, а 221 человек числятся пропавшими без вести. Об этом сообщило агентство Xinhua.

По его данным, экстренные службы Мьянмы продолжают проводить поисково-спасательные операции, при этом сотрудничая со спасателями других стран. На данный момент известно, что из-под завалов удалось спасти 653 человек, а также извлечь тела 626 погибших.

Ранее стало известно, что российское министерство сформировало самую большую группу спасателей для работы в Мьянме. Туда отправили 264 спасателя с целью ликвидации последствий сильнейшего землетрясения в республике.

До этого сообщали, что двумя самолетами Ил-76 в Мьянму отправили 95 специалистов, в том числе кинологические расчеты и медицинских работников. Их направят в пострадавшие районы, где уже работают наши специалисты. Группа оснащена нужным снаряжением, оборудованием и инструментами.

Напомним, трагедия в Мьянме произошла 28 марта. Посольство Мьянмы в РФ приспустило флаг в память о погибших во время землетрясения. В стране объявили траур, который продлится с 31 марта по 6 апреля.

#Мьянма #землетрясение #спасатели #Трагедия #жертвы #Таиланд
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