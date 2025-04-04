Рубио заявил, что не слышал об идее возобновить перелеты между РФ и США

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что не слышал о предложении возобновить прямое авиасообщение между Россией и Соединенными Штатами.

«Я ничего не слышал о возобновлении прямых перелетов. Не знаю, кто будет летать, если так много россиян под санкциями», - цитирует ТАСС слова госсекретаря США.

Напомним, с предложением восстановить прямые перелеты между странами российская делегация выступила 27 февраля на переговорах в Стамбуле.

А сегодня об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

На встрече со спецпредставителем президента США Стивеном Уиткоффом обсуждались и другие вопросы, решение которых позволит наладить культурный, туристический и религиозный обмен между странами.

Дмитриев отметил, что Москва фиксирует позитивную динамику в отношениях с Вашингтоном.