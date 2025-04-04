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Рубио заявил, что не слышал об идее возобновить перелеты между РФ и США

Российская сторона предложила США восстановить прямое авиасообщение между странами на переговорах в Стамбуле.
Ян Брацкий 2025-04-04 15:57:25
© Фото: Paul Mayall, imageBROKER.com, Global Look Press

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что не слышал о предложении возобновить прямое авиасообщение между Россией и Соединенными Штатами.

«Я ничего не слышал о возобновлении прямых перелетов. Не знаю, кто будет летать, если так много россиян под санкциями», - цитирует ТАСС слова госсекретаря США.

Напомним, с предложением восстановить прямые перелеты между странами российская делегация выступила 27 февраля на переговорах в Стамбуле.

А сегодня об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

На встрече со спецпредставителем президента США Стивеном Уиткоффом обсуждались и другие вопросы, решение которых позволит наладить культурный, туристический и религиозный обмен между странами.

Дмитриев отметил, что Москва фиксирует позитивную динамику в отношениях с Вашингтоном.

#Россия #в стране и мире #сша #Госдеп #авиасообщение #РФПИ #Дмитриев #Рубио
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